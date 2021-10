Bouwheer Lantis verhuist vissen, kikkers en padden voor graafwerken Scheldetunnel op Linkeroever

De dieren werden op een diervriendelijke manier gevangen met lichte elektroshocks. Daardoor raken ze even verdoofd en kunnen ze afgevangen worden. Ze werden meteen weer vrijgelaten in een deel van de gracht dat open zal blijven. Het gaat dan ook om beschermde diersoorten, zegt Koen Maes. "Dat geldt zowel voor de vissen als voor de amfibieën, en natuurlijk hangt het hele ecosysteem daar aan vast. De futen die daar in de beek leven of de reigers die daar wonen hangen ook af van de vis in die beek, en hebben dus baat bij het verhuizen van die vis."