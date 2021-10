VN-mensenrechtenraad erkent "leven in een schone omgeving" als fundamenteel mensenrecht

De resolutie heeft geen rechtstreekse effecten en is juridisch ook niet bindend, maar moreel is ze enorm belangrijk, het kan bepaalde lidstaten bijvoorbeeld aansporen om strengere milieuwetten in te voeren. Juristen die betrokken zijn bij klimaatgeschillen zeggen dan weer dat de resolutie hen kan helpen argumenten op te bouwen in zaken waarbij het milieu en de mensenrechten in gevaar zijn.