Limburgse kandidaat-hoofdinspecteurs moeten hun opleidingsplaats afgeven aan andere provincies

Door het huidige gebrek aan opleidingsplaatsen in Limburg, dreigt volgend jaar een tekort aan hoofdinspecteurs te ontstaan. Burgemeester Dries (CD&V) van Genk: “Het kan niet zijn dat we onze eigen kandidaten moeten afwijzen ten voordele van andere provincies. Vaak keren de hoofdinspecteurs terug naar een job in de omgeving van hun woonplaats. Zo bouwen we in heel Limburg een structureel tekort op. We roepen de bevoegde instanties op om dit systeem dringend en grondig te herzien.”