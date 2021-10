Mechelen heeft actieplan om fietsdiefstal omgeving station te voorkomen

De omgeving rond het station in Mechelen is al jaren een hotspot voor fietsdiefstallen, sinds begin dit jaar werden al meer dan 100 fietsen gestolen. "We hebben daar met de politie de voorbije jaren hard op gewerkt in de volledige stad, wat toch heel wat resultaten heeft opgeleverd. Maar we willen nu ook hier infrastructureel ingrijpen, zodat we ook de fietsdiefstallen aan het station nog verder naar beneden kunnen halen".