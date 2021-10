Peperdure medicijn Zolgensma - dat bekend raakte door baby Pia - wordt voortaan terugbetaald

Ze zetten een grote sms-actie op om via crowdfunding het nodige bedrag van 1,9 miljoen euro bijeen te krijgen. De solidariteitsactie wordt een gigantisch succes: het bedrag wordt snel gehaald.

Het medicijn Zolgensma, dat geproduceerd wordt door het Zwitserse farmabedrijf Novartis, wordt niet terugbetaald in België waardoor de kosten hoog oplopen.

Daar komt voortaan dus verandering in. België, Nederland, Oostenrijk en Ierland hebben samen beslist om het medicijn terug te betalen. Door die internationale samenwerking daalt de kost voor de Belgische zorgkas. Het RIZIV spreekt in een persbericht over een "historische Europese samenwerking".

De terugbetaling - vanaf 1 december - geldt voor patiënten onder 2 jaar of lichter dan 13,5 kilogram die geen nood hebben aan permanente invasieve ademhalingsondersteuning, preciseert het RIZIV nog. Tijdens het eerste jaar zouden 13 kinderen het geneesmiddel vergoed krijgen.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit): "We hebben heel hard onderhandeld met het bedrijf Novartis, en hebben samen met de Nederlanders en de Ieren een beetje front gevormd. We hebben nu een goed akkoord dat toelaat het geneesmiddel volledig terug te betalen. De solidariteitsactie voor baby Pia was prachtig, maar voor dat levensreddend geneesmiddel voor jonge kinderen heb je de solidariteit van de ziekteverzekering nodig."