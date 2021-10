Tijd van het jaar voor de Limburgse mikkemannen: alleen in deze Bilzense bakkerij zijn ze erkend als streekproduct

In bakkerij Vangronsveld in Bilzen geuren de ovens sinds deze week weer naar vers gebakken mikkemannen. Hoewel het seizoensgebak een bredere traditie kent in Limburg, zijn de “soekermennekes” van bakker Bert Vangronsveld en zijn nachtpeloton de enige die erkend zijn als Vlaams streekproduct. “Naast het recept steken wij veel arbeid in de vorm: we kneden en knippen onze stukjes deeg tot herkenbare figuurtjes met een kopje, armpjes en beentjes”, klinkt het ijverig.