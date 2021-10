Grimbergen vraagt inwoners hoe hun nieuwe bibliotheek er moet uitzien

Er zal een ruimte van 1.000 m2 worden voorzien, verdeeld over twee verdiepingen. De gemeente vraagt nu haar inwoners om mee te helpen denken over de invulling van die ruimtes via een participatietraject: “Tussen nu en midden november kan je meedenken over de vorm en invulling van de nieuwe bibliotheek”, zegt schepen van Cultuur Philip Roosen. (N-VA). "Moet de nieuwe bibliotheek een plaats worden waar men kan lezen met een koffie of thee, studeren, op de computer werken en waar men elkaar kan ontmoeten? Moeten alle collecties behouden blijven? Welke plekjes verwachten bezoekers te vinden in de bib? Zijn er grandioze ideeën waar we als bestuur zelf nog niet aan dachten?"