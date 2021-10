Nieuwe legale graffitimuur in Gent: "Het vandalisme van vroeger is veranderd in streetart"

Het verschil tussen graffiti en straatkunst is dat het eerste meer in de illegale sfeer zit. Graffiti heeft lang, en soms nog, een negatieve connotatie. Graffiteurs spuiten soms op openbare gebouwen uit protest tegen een maatschappelijk gegeven, of zelfs tags (dat zijn een soort handtekeningen om te tonen dat zij er waren) in het wilde weg. "Maar veel graffiteurs in de jaren 80 en 90 zijn de grondleggers geweest voor de echte streetart, zoals we die nu zien. Al die mooie grote kunstwerken worden nu meer en meer in opdracht gemaakt", zegt Leenknecht.