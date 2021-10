Nieuwe ontsluitingsweg in Maasmechelen omzeilt 12 verkeerslichten en maakt Eisden-Dorp meer leefbaar

"Maar de investering was echt wel nodig", benadrukt Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "Tot nu moest het verkeer dat vanuit het noorden richting E314 wilde rijden, allemaal door Eisden-Dorp. Dat was een enorme druk op die dorpskern. En met die oostelijke ontsluitingsweg is dat een pak beter. Hij sluit aan op de N78 en iedereen kan nu vanuit het noorden rechtstreeks de ontsluitingsweg oprijden en zo naar de E314 rijden. Dat is niet alleen voordelig voor de verkeersstroom, maar je boekt er ook heel wat tijdswinst. Je komt geen verkeerslichten meer tegen, hier en daar wat rotondes, maar je kunt in één beweging richting snelweg rijden."