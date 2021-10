Tweede woning dit jaar gekocht? Dan geniet je nog 10 procent registratierechten, ook als aktedatum in 2022 valt

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele kondigde vandaag meer details aan over die hervorming. "De Vlaamse regering waakt erover dat de nieuwe regeling die ingaat vanaf 1 januari 2022 in het voordeel is van zoveel mogelijk kopers", klinkt het in een mededeling. Daarom werd beslist dat Vlamingen die in 2021 nog investeerden in een tweede woning sowieso nog kunnen genieten van de 10 procent registratierechten, ook als de akte pas in 2022 wordt verleden.