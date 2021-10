Nobelprijs voor Vrede gaat naar Russische en Filipijnse journalisten voor strijd voor vrijheid van meningsuiting

Maria Ressa (58) is een Filipijnse journaliste en de oprichter en CEO van een platform voor onderzoeksjournalistiek en een nieuwswebsite in haar land. In een eerste reactie liet ze via haar website weten: "Niets is mogelijk zonder feiten".



Dmitri Muratov (59) is een van de oprichters van de Russische krant Novaya Gazeta, die kritisch is voor het regime van de Russische president Vladimir Poetin. Volgens het Nobelcomité is het de laatste onafhankelijke krant in Rusland. Muratov is er ook al 24 jaar hoofdredacteur.