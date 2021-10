Open VLD na El Kaouakibi: "We gaan op objectieve manier kandidaten screenen en selecteren"

Het schandaal rond Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft de partij geen deugde gedaan. Het witte konijn bij de verkiezingen van 2019 blijkt betrokken te zijn in een oplichtingsschandaal en is intussen uit Open VLD gestapt. Ze zit wel nog in het Vlaams Parlement, maar als onafhankelijke.

"Ik denk dat er zaken uit te leren zijn", geeft Egbert Lachaert toe. "Een partij moet zich openstellen, maar moet goed weten welk vlees ze in de kuip heeft als ze mensen kansen geeft." Daarom heeft hij een initiatief genomen. "We hebben een externe jury gevraagd - ik zit er zelf niet bij, en ook geen politicus van Open VLD -, en de selectie wordt een stuk gedaan door die mensen."

Volgens Lachaert is het de bedoeling om wie geselecteerd wordt gedurende een jaar te begeleiden. Hij heeft naar eigen zeggen al veel respons gekregen, en daar zijn "interessante profielen" bij. "Mensen die niet geselecteerd zijn, gaan we opnemen in een soort burgerplatform", aldus de Open VLD-voorzitter. Dat moet voor hem een soort beweging rond de partij worden die hij geregeld wil bevragen en bij partijcongressen wil betrekken.