Jobbeurs in Nederland, ook voor vacatures in Gentse haven: "We leggen gratis bussen in voor Vlaamse geïnteresseerden" 

De economie trekt opnieuw aan na de coronacrisis, veel meer dan de VDAB verwacht had. "De arbeidsmarkt gedraagt zich vandaag op een manier die wij nooit hadden zien aankomen", geeft Van Malderen toe. "Wij hadden verwacht dat er een flinke stijging was van het aantal werkzoekenden, maar dat is helemaal niet zo. Er waren de voorbije 15 jaar nog nooit zo weinig werklozen. Er zijn enorm veel vacatures over. Hierdoor zoeken grote bedrijven noodgedwongen werkkrachten."

Die trend is over heel Vlaanderen waar te nemen, maar uit zich bijzonder sterk in Oost-Vlaanderen, gaat Van Malderen verder. "Als dat zo verder zal gaan, dan vrees ik dat de bedrijven binnenkort jobbeursen organiseren, waarbij ze de bezoekers zullen smeken om bij hen te komen werken, in plaats van omgekeerd."