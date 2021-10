Oudste gedetineerde (99) van het land, verdacht van moord op mederusthuisbewoner in Heusden, wordt geïnterneerd

Vandaag is echter het onderzoek volledig afgerond en het dossier afgesloten. De raadkamer oordeelde dat het, gelet op zijn psychische toestand, beter was om hem te laten interneren. Hierdoor hoeft hij zich niet voor het hof van assisen te verantwoorden. Toch is de kans groot dat hij nog mogelijk voor langere tijd in de psychiatrische afdeling van de gevangenis verblijft totdat er eventueel een plaats vrijkomt in een geschikt forensisch psychiatrisch centrum.

De nabestaanden van het slachtoffer reageren opgelucht. "De nabestaanden zijn blij dat er met deze stap een vermoeiende en verschrikkelijke procedure is afgesloten", zegt hun advocaat Jeroen Van Kerrebroeck. "Dergelijke zaken zijn schrijnend voor alle partijen." De man kan nog tegen de beslissing van de raadkamer in beroep gaan.