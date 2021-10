Deel van plafond van kerk van Beverlo stort in tijdens controle

Aan de kerk zijn onlangs stabiliteitswerken gestart. Maar bij die werken is gebleken dat de kerk er veel erger aan toe is dan tot nu toe gedacht. Het is bij één van de controles dat een stuk van het plafond naar beneden gekomen is.

Er is nu bijkomend onderzoek nodig om de staat van de kerk te bekijken. De kerk blijft voorlopig gesloten.