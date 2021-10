Senioren mogen een slippertje maken op de testbaan van Ford in Lommel

Het was voor een aantal deelnemende senioren best confronterend. Enkelen van hen hadden nog nooit in hun leven geslipt en vonden het eng om op de natgespoten piste te tollen. "Ik wil gewoon gewapend zijn voor de toekomst, ik wil dat ik zekerder van mezelf ben in onverwachte situaties in het verkeer", getuigt Lucienne, een 66-jarige deelneemster. "Ik weet zeker dat leeftijd daar niet beperkend in is, maar 't is gewoon die ervaring, je moet weten wat je kunt." Ook de 80-jarige Johan schreef zich in: "Da's de eerste keer dat ik een noodstop gemaakt heb, je voelt dat die auto rechtdoor blijft gaan."

Voor de deelnemers was deze Safe Drive Training voor 65+ alleszins een leerrijke ervaring, ze zal wellicht een vervolg krijgen.