Sint-Pieters-Leeuw wil Sasbrug snel fietsvriendelijk maken en past voorrangsregels aan

Die "bananenbrug" moet de huidige Sasbrug vervangen, maar dat is ten vroegste voor 2030. Om die periode te overbruggen en het verkeer voor de fietsers veiliger te maken, worden de voorrangsregels nu aangepast: "In afwachting nemen we wel maatregelen op de huidige fietssnelweg. Een voorrang op de fietssnelweg voor de fietser op zo'n drukke weg is eigenlijk te gevaarlijk", zegt Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw. "En dus gaan we het omdraaien en de fietser vragen om voorrang te verlenen. Hij moet niet stoppen maar wel uitkijken en dan rustig over rijden, want we willen de fietser ook tegen zichzelf beschermen."