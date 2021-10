"Altijd geleerd dat er niet over gepraat mocht worden": SOS Kinderdorpen wil plek voor jongeren om trauma te verwerken

Kristien is nu trainer trauma-sensitieve zorg, maar groeide zelf op in de bijzondere jeugdzorg en is ook overlever van enkele traumatische ervaringen. Zij ondervond dat er te weinig aandacht was en nog steeds is voor de langetermijngevolgen: "Er wordt gefocust op het hier en nu en het functioneren in de maatschappij, maar er was weinig aandacht voor de gevolgen op lange termijn. Voor veel kinderen is het een lange zoektocht naar hoe leren leven met hun trauma. Welke therapie werkt het beste voor mij? Op school is er daar bijvoorbeeld nog te weinig aandacht voor."

Een erkenningsplek voor kinderen met een trauma kan daarbij helpen. Zelf had ze ook graag zo'n plek gehad in haar jeugd: "Op het moment dat er nog geen erkenning was voor het trauma zou me dat veel steun hebben kunnen geven om er te komen en het trauma een plek te geven en ook vooral het gevoel van niet alleen te zijn." Kristien pleit er voor om op de plek veel informatie te voorzien over waar kinderen en jongeren terechtkunnen voor hulp.