Stad Antwerpen gaat 50 nieuwe kinderbegeleiders aanwerven: "Moeilijke opdracht, want zo'n 700 vacatures in heel Vlaanderen"

De nieuwe medewerkers moeten de gaten vullen die vallen door ziekte en coronamaatregelen (personeel dat uit voorzorg in quarantaine moet bijvoorbeeld). "Als er bij ons iemand komt werken met de minste symptomen wordt die meteen naar huis gestuurd. Het ziekteverzuim schommelt rond de 20 % in onze stedelijke kinderopvang. Dat is heel veel, we hebben dus nood aan extra krachten. Nu moeten we vaak een kinderopvang sluiten omdat mensen positief testen", zegt Antwerps schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Voor corona schommelde het ziekteverzuim tussen 9 en 11 procent."