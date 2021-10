Stad Lier haalt 80 vuilnisbakken weg om sluikstorten tegen te gaan

"We zullen zo veel mogelijk vuilnisbakken uit woon- en industriegebieden weghalen, want daar wordt eigenlijk helemaal niet veel in gedeponeerd. In woongebieden komt enkel restafval van de buurt in de vuilnisbakken terecht. Dat kost allemaal veel geld aan de stad. En de vuilnisbakken in de industriegebieden worden enkel gebruikt door vrachtwagenchauffeurs die daar hun zwerfvuil in achterlaten. Maar dat kan volgens ons ook best bij de bedrijven zelf of thuis", vertelt schepen Andries.