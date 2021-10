Start eerste assisenproces voor verkeersongeval: man terecht voor poging tot doodslag

In Brugge start vandaag het assisenproces tegen een 32-jarige man uit Poperinge. Hij moet zich verantwoorden voor de moord op zijn ex-vriendin in 2018. Toen reed hij op Allerheiligen met zijn auto aan een hoge snelheid tegen een geparkeerde schoolbus in Vleteren. Daarbij kwam zijn ex-vriendin, die naast hem zat, om het leven. De man reed te snel, maar ontkende dat hij met opzet tegen de bus heeft gereden. Volgens de eerste resultaten van de verkeersdeskundigen destijds maakte hij een inschattingsfout.

De familie van het slachtoffer daarentegen had wel aanwijzingen dat het niet om een ongeval ging. Volgens hen wilde hij haar opzettelijk doden, want de vrouw maakte het jaar daarvoor, in 2017, een einde aan haar relatie met de man, nadat ze een paar keer slachtoffer was geworden van partnergeweld. De familie diende na het verkeersongeval een klacht in tegen de ex-vriend voor poging tot doodslag. "Op het eerste zicht leek dat op een ongeval, maar dat is vrij snel gekeerd. Ik kan begrijpen dat men in zo'n dossier eerst denkt dat het om een ongeval gaat, maar het onderzoek heeft toch anders uitgewezen", zegt Filip De Reuse, advocaat van de grootvader van de jonge vrouw.

Het is de allereerste keer dat een zaak van een verkeersongeval voor het Hof van assisen verschijnt.