Steeds meer kinderen bijziend, blijkt uit rondvraag bij oogartsen: "Minder schermen, meer buiten ravotten"

Het einde van de coronaperiode zal het probleem volgens de dokter dus niet oplossen. Integendeel, zo legt hij uit aan de hand van een buitenlands voorbeeld. "We zien het de laatste jaren bij ons, maar vooral in Zuidoost-Azië is de problematiek er al vijf à tien jaar. In Taiwan en Zuid-Korea is 95% van de 20-jarigen nu bijziend."

Claeys merkt wel op dat niet elke bijziendheid even ernstig is, maar hoge bijziendheid is erg problematisch. "In Taiwan en Zuid-Korea heeft eén op de vijf jongeren last van hoge bijziendheid. Dat zijn zieke ogen", weet dokter Claeys. "Dat is dus een medisch probleem."