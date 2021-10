Formidable! Stromae wordt headliner van Werchter Boutique 2022

Stromae hield zich daarna vooral in de luwte bezig met het verder uitbouwen van zijn modemerk Mosaert en maakte ook videoclips voor onder andere Billie Eilish en Dua Lipa.

In 2018 bracht hij het meer dan 9 minuten durende "Défiler" uit als soundtrack voor zijn kledinglijn en een duet met de Franse rapper Orelsan. Hij werd in die periode ook vader. In november 2019 kwam hij opnieuw even in the picture door zijn samenwerking met Coldplay.