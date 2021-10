Tien jaar geleden stierf Apple-gezicht Steve Jobs - van iPod tot iPad, 5 producten die onze manier van leven veranderden

De Apple-kenner denkt van wel. “Steve Jobs was cruciaal voor Apple. Hij was niet de beste programmeur, maar hij had een uniek instinct om technologie te vertalen naar iets wat de gebruiker fantastisch vond. Nu is het koffiedik kijken. Het is een tijdje geleden dat Apple met iets helemaal nieuws is gekomen. En daar heeft de figuur Steve Jobs een belangrijke rol in gespeeld en dus missen we hem toch een beetje.”