Van besparingen tot extra geld voor energiefactuur: federale regering in laatste rechte lijn voor begroting

Wie begroting zegt, denkt al gauw aan begrotingstekorten die moeten worden ingeperkt. Moet dat met 1 miljard euro zijn, zoals de Europese Unie na corona toestaat? Of doe je toch beter een inspanning van 3 miljard, zoals staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) voorstelt? Of gaat de regering voor het compromis dat de premier voorstelt: 2 miljard?

Een aantal dingen zijn al afgesproken: hogere accijnzen op alcohol en tabak, een hogere opbrengst van de fraudebestrijding en de effectentaks. Vooral de PS bespaart liever zo weinig mogelijk en wil vooral inzetten op investeren in een duurzame economie, in het spoor, in het energiezuinig maken van overheidsgebouwen en in meer koopkracht voor de gezinnen.

"Het is het moment van de waarheid van de regering-De Croo", weet Johny Vansevenant. "Een groot deel van de regeerperiode is voorbij door de lange regeringsvorming en de coronacrisis. Premier Alexander De Croo wil nu een doorstart maken en tonen dat hervormingen mogelijk zijn, ondanks de links-rechtstegenstellingen in zijn regering."