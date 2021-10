Kogel is door de kerk: vanaf 2023 moeten multinationals in 136 landen minstens 15 procent belastingen betalen

Tenminste in theorie. Staten als Nigeria en Sri Lanka hebben al laten weten dat zij niet meedoen. Niet onbelangrijk, denk maar aan oliebedrijf Shell, dat onder meer in Nigeria actief is. Bovendien is de inkt van het akkoord nog niet droog of er wordt al tegengeprutteld. Door Zwitserland bijvoorbeeld, een 'fiscaal vriendelijk' land waar veel multinationals hun hoofdzetel hebben. De Zwitsers laten nu al weten dat ze eerst 'totale juridische zekerheid' willen hebben; en dat ze daarom niet in staat zullen zijn om het akkoord, zoals voorzien, al over twee jaar uit te voeren.