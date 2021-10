Vanaf december elk uur snelle trein tussen Antwerpen en Hasselt: "Daar wachten we al 33 jaar op"

Vanaf 13 december komt er op weekdagen elk uur een snelle, rechtstreekse trein tussen Antwerpen en Hasselt. Nu rijdt die enkel tijdens de spitsuren. De trein stopt niet in Aarschot en daardoor is er een tijdswinst van ruim een half uur. "De snelle trein was er al even in de jaren 80, maar we wachten er nu dus al 33 jaar op", zegt Peter Meukens van de Limburgse afdeling van reizigersorganisatie TreinTramBus.