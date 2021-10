Prijsverschil voor waterfactuur in West-Vlaanderen: tot 79 euro verschil per gemeente

In Vlaanderen zijn er8 verschillende watermaatschappijen. Voor de levering van het water, de afvoer en de zuivering ervan wordt een vast bedrag aangerekend. Maar daar komen ook variabele prijzen bij, die verschillen van regio tot regio. Hierdoor kan het zijn dat je in de ene gemeente veel meer betaalt voor drinkwater dan in de andere. In onze provincie betaal je het meeste in Beernem. Dat is, afhankelijk van de gezinssituatie, minstens 23 euro verschil met de goedkoopste gemeente van West-Vlaanderen, Menen. Voor een gezin van 4 personen kan dat al vlug neerkomen op 65 euro per jaar verschil voor hetzelfde drinkwater.

Vlaams volksvertegenwoordiger Maxim Veys (Vooruit) uit Kortrijk vindt dat niet kunnen: "We komen uit een moeilijke situatie. De coronapandemie heeft weerslag op het inkomen en de tewerkstelling van de mensen. We zien het aantal leefloners en mensen die naar de voedselbank moeten gaan toenemen. Dus voor kansarme gezinnen heeft een verschil van 23 tot 79 euro op de waterfactuur een grote impact. Zeker omdat we allemaal water verbruiken. De ene is wat zuiniger dan de andere, maar het blijft een basisbehoefte. Wij zijn voorstander voor een eerlijke en gelijke behandeling. Het zou niet mogen uitmaken hoeveel je betaalt voor dat water of je nu West-Vlaming of Limburger bent."

Minister Zuhal Demir erkent dat het niet logisch is dat de waterfactuur verschilt van regio tot regio. Ze gaf al een half jaar geleden de opdracht aan de Vlaamse Milieumaatschappij om dat aan te pakken, maar tot nu toe is daar nog niets over beslist.