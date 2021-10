4 dagen van 9 uur en 30 minuten in plaats van 5 dagen van 7 uur en 36 minuten: regering bespreekt vierdagenwerkweek

Bij de vakbonden is er maar weinig enthousiasme over het voorstel. "Als je 9,5 uren per dag werkt, plus nog eens de verplaatsing, dan worden het wel heel lange dagen", vinden zij. Ook de socialistische vakbond is tegen het voorstel gekant. "Zo'n samengedrukte werkweek zou tot toename van de werkdruk leiden." Het ABVV is dan weer wel voorstander, zij het in combinatie met een arbeidsduurvermindering.