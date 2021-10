Archeoloog voor één dag in Maaseik: ook boeiend voor mensen met een beperking

Het Klein Kloosterke in Maaseik is één van de plekken waar Covida tegenwoordig zit, om te zorgen voor mensen met een beperking. Maar de hele site wordt momenteel verbouwd en gerenoveerd, en tegenwoordig gaat zo een sloop ook gepaard met archeologische opgravingen.

Vandaag mogen enkele mensen met een beperking voor één dag archeoloog zijn. En ze zijn heel enthousiast over hun archeologisch werk. "We mogen opgravingen doen, scherven wassen, met een metaaldetector werken." Ook een tweede toont de scherf die hij heeft opgegraven: "Ik vermoed van een kruik, maar we moeten het nog in mekaar puzzelen om te zien wat het precies is." Er zijn ook wel glasscherven gevonden, niet zo waardevol dus, en die laten ze mooi liggen.