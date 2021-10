VS mag weer meer geld lenen na akkoord in de Senaat, correspondent Björn Soenens: "Nieuwe politieke crisis loert al om de hoek"

Het schuldenplafond werd in de VS in het leven geroepen om de uitgaven van de overheid onder controle te houden, maar het is uitgegroeid tot een politiek wapen. Beide partijen gebruiken het om de zittende macht het vuur aan de schenen te leggen. Het dient als pasmunt voor andere politieke hete hangijzers of om kiezers de ene of andere richting uit te sturen.



Dat zal dus ook weer gebeuren in november/december, want deze verhoging van het plafond is maar tijdelijk. Het geld is weer op rond 3 december en dan moet de Senaat opnieuw zijn goedkeuring geven, anders dreigt alweer een shutdown van de Amerikaanse overheid.



"De Democraten moeten nu naar een oplossing zoeken om het plafond voor een paar jaar te verhogen, anders komen ze elke keer in een crisis terecht", weet Björn Soenens. "Er zal dus de komende weken nog veel commotie zijn in de Amerikaanse politiek. Deze crisis is nog niet van de baan."