Waarom Facebook zichzelf niet zal veranderen, ook niet na alarm van klokkenluider: it's all about the money

Ik geloof niet dat Facebook uit zichzelf zal veranderen. Uiteindelijk wil het platform slechts één ding en dat is winst maken. De drang om geld te verdienen met onze gegevens is veel groter dan de missie van het bedrijf om van de wereld een mooiere plek te maken en mensen met elkaar te verbinden.

Het is daarom aan politici, zowel in de VS, de EU, als over de hele wereld, om de roep voor meer regulering om te zetten in daden. Tot dat moment is gekomen, is het vooral afwachten of de onthullingen van Frances Haugen ook grondige veranderingen bij Facebook en bij andere bedrijven teweeg zullen brengen.