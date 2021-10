Wegenwerkers vinden dronken student in laadbak van asfalteringsmachine in Leuven

De stomdronken twintiger was in de Frederik Lintstraat in de laadbak van een asfalteringsmachine gekropen, had zijn schoenen uit gedaan en sliep zo zijn roes uit. Toen de arbeiders vanmorgen de machine wilden laten warmdraaien, keken ze toevallig in de laadbak en zagen ze de student liggen.

“Het was voor de wegenwerkers die de asfaltmachine aan het opwarmen waren even schrikken toen ze zagen dat er schoenen aan de machine stonden. Ze keken in de laadbak en daarin lag een jongeman te slapen”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Gelukkig hebben ze hem opgemerkt, want normaal kijken ze niet in de laadbak voor ze de machine opstarten. Als de wegenwerkers de machine opgestart hadden, waren de gevolgen zeer zwaar geweest: kwetsuren of zelfs met de dood tot gevolg.”