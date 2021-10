Loper Michaël Somers uit Lint is nu al zeker: "Ik win de Ten Miles zondag"

"Ik ben geen helderziende dus ik kan uiteraard niets beloven, maar ik loop voor Natuurpunt en ik heb het gevoel dat dat mij extra energie zal geven", zegt Michaël Somers, een atleet uit Lint die gespecialiseerd is in lange afstandlopen. "Ik train altijd in een bos dus Natuurpunt ligt me nauw aan het hart. Voor zo'n massa-evenement als de Ten Miles is meer aandacht dan voor gewone loopwedstrijden. Zo kan ik het extra in de kijker zetten."