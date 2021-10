Bedrijf én bedrijfsleider uit Izegem krijgen in beroep zwaardere straf en boete voor kraanongeval in Nieuwpoort

In december 2017 viel een kraan tijdens een storm op een appartementsgebouw in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort. Daarbij kwam een vrouw van 73 jaar om het leven en waren er verschillende personen met zware verwondingen. Er was ook veel materiële schade, want verschillende appartementen en auto's werden vernield.

In eerste aanleg had de rechtbank van Veurne alleen het bedrijf veroordeeld en ging de bedrijfsleider nog vrijuit. Toen kreeg het bedrijf een boete van 12.000 euro, waarvan 9.600 met uitstel. Maar de bedrijfsleider bleef ook in beroep volhouden dat de kraan veilig was opgesteld, ondanks dat er in het verleden al tweemaal incidenten hadden plaatsvonden waarbij de kraan ongecontroleerd tolde. In beroep draaide dat helemaal anders uit. De bedrijfsleider kreeg van het hof van beroep een celstraf van 3 maanden en een boete van 8.000 euro. De boete van het bedrijf zelf werd ook verzwaard met 28.000 euro. In totaal moet het bedrijf 40.000 euro boete betalen.