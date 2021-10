Zware straf voor Noord-Limburgse bende die als eerste synthetische cannabis verkocht

Bij een huiszoeking vonden speurders een soort poeder. Dat wordt dan opgelost in een oplosmiddel, in dit geval aceton. Het resultaat wordt op damiaankruid - afkomstig uit de Kempen - gesprenkeld, zodat het lijkt alsof het om een natuurlijk product gaat. In feite is het dus een puur chemisch product, vervaardigd in laboratoria. In Duitsland worden 38 overlijdens vermoedelijk gelinkt aan het gebruik van synthetische cannabis. Sommige slachtoffers zouden hun drugs gekocht hebben via de organisatie in Lommel.