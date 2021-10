250 betogers tegen nieuwe "megamoskee" in Kortrijk

De komst van de nieuwe moskee werd zo’n zeven jaar geleden aangekondigd, van bij de start kreeg het de steun van het Kortrijkse stadsbestuur. Het voormalige gebouw van Bio-Planet dat ondertussen is verhuisd een paar honderd meter verderop, werd aangekocht door de Islamitische en Culturele Vereniging Atakwa ( ICVK) voor een bedrag rond de 5 miljoen euro.

Het is de bedoeling dat er een cultureel en religieus centrum in komt. De moskee is hier een onderdeel van. In maart 2021 werd een aanvraag ingediend, hiertegen liepen 825 bezwaren binnen maar mits een aantal wijzigingen kreeg het ICVK toch groen licht van de stad Kortrijk.