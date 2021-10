Acteur verpletterd tijdens decorwissel in Russisch Bolsjoj-theater

De avondvoorstelling van de opera Sadko, van de Russische componist Nikolaj Rimski-Korsakov, was nog maar net begonnen toen het al fout liep. Volgens een ooggetuige was de ouverture nog bezig, toen het noodlot toesloeg.

Aanvankelijk werd gezegd dat er tijdens een decorwissel een zwaar decorstuk op één van de acteurs op scène was gevallen. Maar later werd gemeld dat de 37-jarige acteur op een verkeerde plek stond toen een decorstuk naar beneden werd gelaten: hij stapte naar achter, terwijl hij naar voor moest stappen.

Hoe het ook zij: sommige toeschouwers zeiden dat ze aanvankelijk dachten dat het ongeluk bij de productie hoorde, totdat iemand op het podium riep: "Stop! Stop! Bel een ambulance! Er is hier bloed!" Maar nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, was de acteur al overleden.

De voorstelling werd meteen onderbroken en het publiek werd gevraagd de zaal te verlaten, laat het Bolsjoj-theater weten in een mededeling. Het theater laat ook weten dat de politie ter plaatse is gekomen om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. De betreurde acteur werkte al sinds 2002 in het wereldberoemde theater.