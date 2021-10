BEKIJK - Bijzondere restanten van abdij in Antwerpen te bezoeken: "Meest tastbare dat we nog vinden zijn begravingen"

Het hele weekend zijn er in Vlaanderen en Brussel de archeologiedagen, verschillende archeologische sites worden dan opengesteld voor het publiek. Eén van de sites die je kan bezoeken is de Sint-Michielsabdij langs de Scheldekaaien in Antwerpen. De abdij was één van de belangrijkste abdijen in de Nederlanden tijdens de 16de eeuw. Tijdens het archeologisch onderzoek werden al zeker 20 skeletten gevonden.