Chinese president Xi dringt aan op “vreedzame hereniging” met Taiwan

De speech van president Xi voor de 110e verjaardag van de revolutie die het Chinese keizerrijk ten val bracht in 1911, was iets milder van toon dan zijn vorige uithaal in juli. Toen beloofde Xi elke poging om Taiwanese onafhankelijkheid te bereiken “te verpletteren”. In 2019 dreigde de Chinese president Taiwan nog met geweld in de pas te doen lopen.