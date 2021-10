Sportvliegtuigje maakt noodlanding in maïsveld, twee inzittenden ongedeerd

Rond 15 uur vanmiddag is een klein vliegtuigje boven West-Vlaanderen in de problemen geraakt. Het vliegtuig was op weg naar het vliegveld van Oostende, toen het plots kreeg af te rekenen met een technisch defect.

De piloot besloot daarop een noodlanding te maken. Het vliegtuig landde daarop in een maïsveld. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar de piloot en passagier konden zelfstandig het vliegtuig verlaten en bleven ongedeerd.

Even was er sprake van explosiegevaar, maar ook dat was snel geweken.