Dief steelt belbus in Ieper en slaat op de vlucht

Rond 9 uur vanmorgen ging een man in de buurt van het station van Ieper er vandoor met een lege belbus. De politie was snel ter plaatse en kon de achtervolging op de roekeloos rijdende belbus inzetten. Die tocht liep onder meer langs de Rijselpoort, waar agenten een schot op het motorblok van de belbus losten. Via de ringweg ging het daarna richting Zillebeke. Aan de Zuiderring kon de dader gevat worden toen hij zich met de belbus op het erf van een hoeve klem reed. Er raakte bij de actie niemand gewond.