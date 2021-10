Begrotingsgesprekken hernomen: "Complexe puzzel, paragraaf per paragraaf en zinnetje per zinnetje"

De begrotingsgesprekken zijn vanmiddag hernomen. Het wordt een complexe oefening, ook al omdat alles aan elkaar hangt, en het zal tijd vragen, vertelt Michaël Van Droogenbroeck: "De oefening loopt paragraaf per paragraaf, en zinnetje per zinnetje. Wat te complex is, wordt naar technische werkgroepen gestuurd." In een optimistisch scenario landen de onderhandelaars zondagnacht, maar de echte deadline is dinsdag in de loop van de dag.