Frankrijk kondigt verscherpte grenscontroles aan: "50 procent van de migranten komt via België"

Concreet zal Darmanin de prefect van de regio vragen om de grenscontroles op te voeren langs heel de grens met België, over het volledige noordelijke departement, tot ten zuiden van de Franse stad Valenciennes.

Darmanin zegt dat de inspanningen van de Franse politie resultaten opleveren: "Alleen al in september hebben we 180 mensensmokkelaars opgepakt; ook het aantal migranten dat we hebben opgepakt is verdubbeld. Onze strategie werkt dus", besluit de Franse minister. "We vragen onze Belgische vrienden om aan hun kant hetzelfde werk te doen."