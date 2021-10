Dagenlang geen stroom in Libanon: energiecentrales gaan al zeker tot maandag dicht

Libanon kampt al enkele jaren met een zware economische crisis. Zowat de helft van de bevolking leeft in armoede. Na de ramp in de haven van Beiroet, die in de zomer van 2020 meer dan 200 levens eiste, werd de crisis alleen maar erger. Het land kampt met corruptie en politieke verdeeldheid. Na de ontploffing in Beiroet viel bovendien de regering, pas een maand geleden is een nieuwe aangetreden.