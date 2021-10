Grote politieactie rond Noordstation in Brussel: 32 personen opgepakt

Aanleiding van de politie-actie is de groeiende onveiligheid in de stationsbuurt. Onveiligheid in de Brusselse noordwijk is al langer een probleem, maar de laatste tijd is het er verder toegenomen.

De bank BNP Paribas Fortis zet er de laatste tijd lijfwachten in, om medewerkers van kantoor naar het station te begeleiden.

Bij de politie-actie van vanavond werden in totaal 65 agenten ingezet: 50 van de politiezone Brussel-Noord en 15 van de federale politie.