Illustrator en kunstenaar Karl Meersman is het meest bekend voor zijn satirische tekeningen in weekbladen als Trends of Focus Knack, maar hij heeft nog veel meer in zijn mars. Sinds vandaag kan u naar zijn nieuwe expo "Kanteltijd" gaan kijken in het cultuurcentrum van Knokke-Heist. De audiogids die bij zijn werken hoort is geschreven en ingesproken door cabaretier Wouter Deprez.