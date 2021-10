En toen waren ze nog met 15 bij "K2 zkt K3": drie jongens en twee meisjes met een kleur halen de eindrace 

Toch haalden drie jongens - Remi, Dirk en Luca - de eindrace. Dankzij Chanel en Jemaima is dan weer kleur vertegenwoordigd. Of om het met de woorden van Jemaima te zeggen: "Ik was als kind superfan van K3. Maar ik had het nog leuker gevonden als er iemand bij was geweest die iets meer gelijkenissen zou hebben met mij." Ook met dezelfde haarkleur kan Klaasje (op)gevolgd worden: nog zes blondines strijden mee.



En keren we terug naar de oorspronkelijke Vlaamse bezetting (met Kristel, Kathleen en Karen tot 2009)? De kans is groter dat een Nederlander het haalt. Bij de overgebleven 15 zijn er negen Nederlanders en zes Vlamingen.



Studio 100 kijkt alvast tevreden vooruit. "Er zit bijzonder veel talent in deze diverse groep", klinkt het.