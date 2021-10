Ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud is weer licht gestegen

Onder president Bolsonaro heeft de ontbossing een hoge vlucht genomen, iets waarvoor hij internationaal onder vuur ligt. Het zal ongetwijfeld ook weer aan bod komen op de COP26, de VN-klimaatconferentie in Glasgow die over drie weken van start gaat.

Eerder beloofde Bolsonaro onder internationale druk dat hij tegen 2030 komaf zal maken met illegale ontbossing in het Amazonegebied, maar het is niet duidelijk of dat voldoende zal zijn om de onderhandelaars in Glasgow te overtuigen. Bolsonaro kijkt overigens ook tegen verkiezingen aan in zijn thuisland, in de herfst van volgend jaar.