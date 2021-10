Ook voor tweedehandswagens betaal je nu meer dan vóór corona: "Spanning tussen beperkt aanbod en grote vraag"

"We zien al enkele maanden een spanning tussen de vraag en het aanbod", zegt woordvoerder Filip Rylant van Traxio. Voor een verklaring moeten we terug naar het tekort aan computerchips dat de laatste maanden aan de oppervlakte is gekomen. "Tijdens de coronacrisis zijn er minder wagens geproduceerd", weet Rylant. "Men heeft toen minder slots gereserveerd voor halfgeleiders, de computerchips. Die plek is ingenomen door andere producenten van elektronisch materiaal."